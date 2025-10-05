На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадырову подарили меч имама Северного Кавказа Шейха Мансура

Магомед Даудов передал Кадырову меч имама Северного Кавказа Шейха Мансура
true
true
true
close
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о получении в дар меча, принадлежавшего первому имаму Северного Кавказа Шейху Мансуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подарок был вручен Кадырову председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым во время церемонии открытия правительственного комплекса в Грозном. Мероприятие состоялось в день 49-летия Кадырова.

«Для меня стало большой честью принять из его (Даудова) рук золотую звезду высшего звания Чеченской Республики — «Герой ЧР, Къонах», а также бесценный подарок — меч нашего легендарного национального героя, имама Северного Кавказа Шейха Мансура», — говорится в посте политика.

Кадыров подчеркнул, что этот подарок является общенациональным достоянием всего чеченского народа, и выразил благодарность за проявленное внимание и доверие.

Шейх Мансур – знаковая фигура в истории Северного Кавказа. Он выступал в роли военно-политического лидера, религиозного наставника и военачальника. Он был первым имамом Северного Кавказа и возглавлял народно-освободительное движение горцев в период с 1785 по 1791 год.

Ранее Кадыров посетил первый в истории Чечни стендап-фестиваль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами