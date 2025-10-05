Кадырову подарили меч имама Северного Кавказа Шейха Мансура

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о получении в дар меча, принадлежавшего первому имаму Северного Кавказа Шейху Мансуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подарок был вручен Кадырову председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым во время церемонии открытия правительственного комплекса в Грозном. Мероприятие состоялось в день 49-летия Кадырова.

«Для меня стало большой честью принять из его (Даудова) рук золотую звезду высшего звания Чеченской Республики — «Герой ЧР, Къонах», а также бесценный подарок — меч нашего легендарного национального героя, имама Северного Кавказа Шейха Мансура», — говорится в посте политика.

Кадыров подчеркнул, что этот подарок является общенациональным достоянием всего чеченского народа, и выразил благодарность за проявленное внимание и доверие.

Шейх Мансур – знаковая фигура в истории Северного Кавказа. Он выступал в роли военно-политического лидера, религиозного наставника и военачальника. Он был первым имамом Северного Кавказа и возглавлял народно-освободительное движение горцев в период с 1785 по 1791 год.

Ранее Кадыров посетил первый в истории Чечни стендап-фестиваль.