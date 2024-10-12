Рамзан Кадыров стал «Отличником скорой помощи»

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов вручил главе региона Рамзану Кадырову медаль за номером 1 «Отличник скорой помощи», сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, награда была передана 9 октября во время торжественного мероприятия, посвященного пятилетней годовщине частной семейной клиники «АйМед». При этом Алханов отметил, что в экстренных случаях жители Чечни звонят по номеру 103, а когда поддержка нужна здравоохранению республики, скорую помощь оказывает Кадыров.

На прошлой неделе сын Кадырова попал в Книгу рекордов России за то, что в 16 лет возглавил охрану своего отца. Всего у подростка уже больше десяти наград. Ему начали вручать их после избиения задержанного за сожжение Корана. После этого инцидента Адам Кадыров получил награды в преимущественно мусульманских субъектах России: самой Чечне, Карачаево-Черкессии, Татарстане и Кабардино-Балкарии. Его отмечали «За заслуги» перед регионами, в частности за «укрепление традиционных исламских ценностей». Кроме того, Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» вручила Кадырову орден «Трудовая доблесть России». В Чечне Адама признали Героем республики и выдали ему орден «Честь Отечества».

Ранее дочери Кадырова вручили медали Международного союза татар.