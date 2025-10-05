Неизвестные подожгли ранним утром в воскресенье в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мюнхенскую полицию.

Информацию о пожаре свидетели передали правоохранительным органам 5 октября приблизительно в 2:30 ночи (3:30 мск).

«Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя», — заявили в полиции.

Там добавили, что подозреваемых ее не задержали, по факту поджога было начато расследование. При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинен материальный ущерб в несколько тысяч евро, добавили в полиции.

До этого сообщалось, что в Германии правящая коалиция, состоящая из партий ХДС/ХСС и СДПГ, столкнулась с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти – всего 38%. Уровень поддержки ХДС/ХСС сейчас составляет 24%, что на один процентный пункт ниже, чем неделей ранее, и является наихудшим результатом для консерваторов за последние полгода.

Ранее сообщалось, что большинство немцев недовольны Мерцем спустя 100 дней его пребывания у власти.