В Германии резко упал рейтинг правящей коалиции

Рейтинг правящей коалиции ФРГ упал до минимума с момента прихода к власти
Global Look Press

В Германии правящая коалиция, состоящая из партий ХДС/ХСС и СДПГ, столкнулась с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти – всего 38%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA по заказу издания Bild am Sonntag.

Уровень поддержки ХДС/ХСС сейчас составляет 24%, что на один процентный пункт ниже, чем неделей ранее, и является наихудшим результатом для консерваторов за последние полгода. Социал-демократы также потеряли один пункт, получив поддержку лишь 14% избирателей. Таким образом, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ набрала в совокупности 38%, что является наиболее низким показателем с момента формирования правительства в мае.

«ХДС/ХСС и СДПГ суммарно потеряли 7 процентных пунктов, что соответствует потере примерно каждого шестого избирателя», — говорится в сообщении.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26% голосов. Левая партия улучшила свой результат на один процентный пункт, достигнув 12%, и обогнала «Зеленых», у которых 11%. Остальные партии не смогли преодолеть 5%-й барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг.

Опрос проводился в период с 29 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 1186 респондентов.

Ранее в Германии заявили о кончине 16 кандидатов в преддверии выборов.

