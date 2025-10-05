В МИД РФ рассказали о новом дипфейке с Захаровой

Министерство иностранных дел России опровергло в своем Telegram-канале дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik.

В министерстве рассказали, что поверх видеоряда из интервью Захаровой была наложена измененная с помощью искусственного интеллекта аудиодорожка, которая содержит сгенерированные высказывания об Украине и ходе СВО. На самом деле в беседе с представителем МИД обсуждалась ситуация вокруг выборов в Молдавии.

В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.

24 сентября министерство иностранных дел России сообщило о распространившемся в казахстанских онлайн-сообществах дипфейке с использованием кадров интервью Захаровой.

3 сентября Захарова на полях Восточного экономического форума в рамках сессии «Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития» заявила, что в 2025 году в российском информационном поле зафиксирован рост дипфейков в три раза по сравнению с минувшим годом.

Ранее Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его участием.