На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о новом дипфейке с Захаровой

МИД России опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России опровергло в своем Telegram-канале дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik.

В министерстве рассказали, что поверх видеоряда из интервью Захаровой была наложена измененная с помощью искусственного интеллекта аудиодорожка, которая содержит сгенерированные высказывания об Украине и ходе СВО. На самом деле в беседе с представителем МИД обсуждалась ситуация вокруг выборов в Молдавии.

В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.

24 сентября министерство иностранных дел России сообщило о распространившемся в казахстанских онлайн-сообществах дипфейке с использованием кадров интервью Захаровой.

3 сентября Захарова на полях Восточного экономического форума в рамках сессии «Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития» заявила, что в 2025 году в российском информационном поле зафиксирован рост дипфейков в три раза по сравнению с минувшим годом.

Ранее Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его участием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами