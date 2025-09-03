На ВЭФ сообщили об увеличении количества дипфейков в российском инфополе

Захарова: количество дипфейков в России в 2025 году выросло в три раза

В 2025 году в российском информационном поле зафиксирован рост дипфейков в три раза по сравнению с минувшим годом. Такие данные АНО «Диалог Регионы» озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума в рамках сессии «Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития».

Уточняется, что с начала 2025 года в России выявлен 231 уникальный дипфейк и 29 тыс. их копий.

«Это не просто мемы с голосом, картинка или коллаж, а настоящие дипфейки. Это в три раза больше показателей за весь 2024 год, а 2025 еще не закончился, и эта статистика за первую его часть», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что эксперты отмечают, что 88% дипфейков в российском инфополе связаны с наиболее социально значимыми темами — политической сферой и государственной безопасностью.

Также в рамках сессии обсуждались риски повсеместного внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни. На исторических примерах, в том числе через опыт цивилизации Древнего Рима, эксперты проанализировали тему опасности утраты этносами и общностями базовых ценностей в контексте стремительно наступающей эпохи ИИ.