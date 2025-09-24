На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД предупредили о дипфейке с Захаровой

МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство иностранных дел России сообщило о распространившемся в казахстанских онлайн-сообществах дипфейке с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства РФ Марии Захаровой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МИД рассказали, что на реальный видеоряд была наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитация голоса Захаровой, которая якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — подчеркивается в публикации. Цель дипфейка вбить клин между Россией и Казахстаном», — добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что ни одно слово из данного видео не является правдой.

3 сентября Захарова на полях Восточного экономического форума в рамках сессии «Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития» заявила, что в 2025 году в российском информационном поле зафиксирован рост дипфейков в три раза по сравнению с минувшим годом.

Ранее Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его участием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами