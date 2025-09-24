В МИД предупредили о дипфейке с Захаровой

МИД России предупредил о дипфейке с Захаровой

Министерство иностранных дел России сообщило о распространившемся в казахстанских онлайн-сообществах дипфейке с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства РФ Марии Захаровой. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МИД рассказали, что на реальный видеоряд была наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитация голоса Захаровой, которая якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — подчеркивается в публикации. Цель дипфейка вбить клин между Россией и Казахстаном», — добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что ни одно слово из данного видео не является правдой.

3 сентября Захарова на полях Восточного экономического форума в рамках сессии «Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития» заявила, что в 2025 году в российском информационном поле зафиксирован рост дипфейков в три раза по сравнению с минувшим годом.

