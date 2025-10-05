Гуцул обратилась к сторонникам с просьбой прекратить митинги у СИЗО

Гуцул попросила сторонников больше не митинговать у СИЗО в Кишиневе

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к своим сторонникам с просьбой прекратить митинги в ее поддержку у СИЗО в Кишиневе, где она ждет рассмотрения обжалования ее приговора в Апелляционной палате. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что Гуцул передала свое обращение через адвокатов. В письме выразила митингующим благодарность за поддержку.

Но прошу вас подумать о себе и своих семьях. Я не хочу, чтобы вас преследовала полиция, чтобы незаконно переписывали ваши данные и выписывали надуманные штрафы, чтобы вы рисковали здоровьем в холод и дожди», — сказано в нем.

Гуцул заявила, что безопасность людей и спокойствие их близких для нее наиболее важны. В конце своего обращения глава автономии добавила, что верит, что встреча с ее сторонниками состоится на свободе и призвала пережить этот период вместе.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что арест Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.