Орбан пригрозил Брюсселю судом в случае лишения Венгрии права вето

Virginia Mayo/AP

Если Евросоюз нарушит собственные законы и лишит Венгрию права вето, чтобы принять Украину в альянс, то Будапешт подаст в суд на Брюссель и выиграет. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — сказал Орбан.

Он также раскрыл планы руководства ЕС по вмешательству во внутренние дела Венгрии. По словам премьера, в Брюсселе рассчитывают сместить нынешнее венгерское правительство в ходе парламентских выборов, которые пройдут в апреле. Орбан отметил, что Брюссель поддерживает оппозицию, одобряющую вступление Украины в ЕС, «огромными деньгами».

«Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно», — добавил премьер.

По его словам, Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной, несмотря на то, что около 24 стран — членов ЕС выражают желание принять Киев в региональное содружество. Орбан подчеркнул, что Венгрия не хочет быть связана с Украиной ни в экономическом плане через Евросоюз, ни в военном плане через НАТО.

Ранее на Западе раскрыли планы по приему Украины в ЕС вопреки запрету Венгрии.

