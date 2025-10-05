В Госдуме вспомнили о «генерале Морозе», отвечая на обвинения Украины

Депутат Колесник ответил на обвинения в использовании Россией холода как оружия

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на обвинения Киева в попытке Москвы использовать холод как оружие.

Он отметил, что не понимает, о чем хотели сказать на Украине.

«Во время Великой Отечественной войны был у нас «генерал Мороз», как его нацисты называли. Они мерзли, от этого теряли боеготовность. У русских солдат дух был сильнее. Я думаю, что здесь та же ситуация», — сказал Колесник.

5 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие после последних ударов ВС РФ. Он подчеркнул, что республика нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о крупнейшей атаке на газовую инфраструктуру страны.