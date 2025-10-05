Арабские и исламские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе

Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в Газе от радикального палестинского движения ХАМАС переходному комитету. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры иностранных дел приветствуют готовность ХАМАС передать управление Газой переходному Палестинскому административному комитету, состоящему из независимых технократов. Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для достижения консенсуса по механизму для реализации предложения и обсуждения всех его аспектов», — сказано в заявлении.

При этом главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствовали призыв президента США Дональда Трампа к Израилю с требованием прекратить нападения на анклав. Они отметили, что подобное развитие событий «представляет собой реальную возможность достичь полномасштабного устойчивого прекращения огня и улучшить критические гуманитарные условия для жителей Газы».

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.