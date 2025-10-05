На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в Газе

Арабские и исламские страны призвали начать переговоры по передаче власти в Газе
true
true
true
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в Газе от радикального палестинского движения ХАМАС переходному комитету. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры иностранных дел приветствуют готовность ХАМАС передать управление Газой переходному Палестинскому административному комитету, состоящему из независимых технократов. Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для достижения консенсуса по механизму для реализации предложения и обсуждения всех его аспектов», — сказано в заявлении.

При этом главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствовали призыв президента США Дональда Трампа к Израилю с требованием прекратить нападения на анклав. Они отметили, что подобное развитие событий «представляет собой реальную возможность достичь полномасштабного устойчивого прекращения огня и улучшить критические гуманитарные условия для жителей Газы».

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами