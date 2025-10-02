Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины могут действовать «уже сейчас»

Президент Владимир Зеленский призвал «наконец полностью завершить работу над гарантиями безопасности» Украине, и подчеркнул, что на этом направлении уже многое сделано. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Гарантии безопасности для Украины могут действовать уже сейчас — они напрямую поддерживают нашу армию. Но в целом каждая страна в Европе заслуживает реальных гарантий безопасности. Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас», — сказал Зеленский на саммите Европейского политического форума.

17 сентября Зеленский заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов. Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.

Ранее Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.