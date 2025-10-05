Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил развитие сотрудничества

Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и выразил уверенность, что Москва и Душанбе продолжат активное сотрудничество по ключевым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В поздравлении российский лидер отметил достигнутые договоренности и подчеркнул, что двусторонние отношения имеют стратегическое значение для обеих стран. Путин выразил уверенность, что совместная работа позволит укрепить политическое и экономическое взаимодействие между Россией и Таджикистаном.

Глава государства также пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, успехов и дальнейших достижений в государственной деятельности.

В начале сентября Путин направил президенту Таджикистана поздравительное письмо в связи с 34-й годовщиной независимости республики. В нем российский лидер отметил успешное развитие партнерских и союзнических отношений с Таджикистаном.

Ранее стало известно, что Путин посетит Таджикистан 9 октября.