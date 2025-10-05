На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил развитие сотрудничества
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и выразил уверенность, что Москва и Душанбе продолжат активное сотрудничество по ключевым направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

В поздравлении российский лидер отметил достигнутые договоренности и подчеркнул, что двусторонние отношения имеют стратегическое значение для обеих стран. Путин выразил уверенность, что совместная работа позволит укрепить политическое и экономическое взаимодействие между Россией и Таджикистаном.

Глава государства также пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, успехов и дальнейших достижений в государственной деятельности.

В начале сентября Путин направил президенту Таджикистана поздравительное письмо в связи с 34-й годовщиной независимости республики. В нем российский лидер отметил успешное развитие партнерских и союзнических отношений с Таджикистаном.

Ранее стало известно, что Путин посетит Таджикистан 9 октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами