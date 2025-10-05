На Западе назвали британскую помощь Украине безумством

Журналист Томас Фази назвал настоящим безрассудством британскую помощь Украине с нанесением ударов вглубь территории России. Об этом он написал в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал материал одного из западных изданий, что Лондон уже помогает Киеву бить вглубь российских территорий.
«Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — подчеркнул журналист.
Речь шла о статье The Financial Times о том, что Британия уже помогает Киеву наносить удары по территории РФ. В материале отмечается, что на этом фоне Вашингтон «подталкивает» союзников по НАТО к расширению своей разведывательной помощи Украине.
До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Как рассказали источники издания, также обсуждается возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.
Ранее в Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту.