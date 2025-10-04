Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси

В Тбилиси ситуация у Президентского дворца остается напряженной. Об этом сообщает NewsGeorgia.

В посте отмечается, что на улице Георгия Атонели в митингующих летят шашки со слезоточивым газом. Спецназ использовал водомет и потушил горящие баррикады. Полицейские начали задерживать протестующих.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требуют отставки властей и возобновления движения к ЕС. Силовики использовали дубинки и водометы, а в столицу устремились новые участники протеста. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.