Власти Израиля довели Тунберг до обезвоживания в камере с клопами

Задержанная израильскими властями шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала о жестком обращении с ней в тюрьме строгого режима «Кециот». Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на письмо чиновника, посетившего задержанную активистку.

«Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании. Она получала недостаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы» – говорится в письме.

Как отмечается, один из заключенных видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали. Дипломат также отметил в письме, что Тунберг предложили подписать некий документ, однако она отказалась, сославшись на то, что он не был переведен.

По сообщению СМИ, юристы НПО «Адалах» заявляют о том, что права членов экипажа «систематически нарушались»: активистам отказывали в воде, лекарствах и доступе к своим законным представителям, что является «явным нарушением их основных прав на надлежащую правовую процедуру, беспристрастное судебное разбирательство и юридическое представительство».

Итальянская группа юристов, представляющая флотилию, заявила, что задержанных оставляли «без еды и воды – до поздней ночи», за исключением «пакета чипсов, который передали Грете и показали на камеры». Адвокаты также сообщили об оскорблениях и физическом насилии.

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости», которая планировала доставить гуманитарный груз в Газу, и арестовали всех членов экипажа на борту. Большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот», также известной как «Ансар III».

Ранее Израиль депортировал часть задержанных участников «флотилии стойкости».