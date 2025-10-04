На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

Кобахидзе: правящая партия Грузии побеждает во всех муниципалитетах
true
true
true
close
Daro Sulakauri/Reuters

Кандидаты, выдвинутые правящей партией «Грузинская мечта», лидируют на выборах во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова приводит ТАСС.

«Согласно данным наших избирательных штабов, «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах», — заявил Кобахидзе.

Премьер-министр добавил, что во всех муниципалитетах зафиксирована поддержка правящей партии, превышающая 70% голосов избирателей.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления, охватившие все 64 муниципалитета и района республики. В результате голосования будут избраны мэры ключевых городов страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также главы 59 других муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

За кресло мэра грузинской столицы борются 9 кандидатов, среди которых действующий градоначальник Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта».

Ранее в Грузии протестующие ворвались на территорию резиденции президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами