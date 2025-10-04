Премьер Грузии раскрыл результаты выборов в стране

Кобахидзе: правящая партия Грузии побеждает во всех муниципалитетах

Кандидаты, выдвинутые правящей партией «Грузинская мечта», лидируют на выборах во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова приводит ТАСС.

«Согласно данным наших избирательных штабов, «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах», — заявил Кобахидзе.

Премьер-министр добавил, что во всех муниципалитетах зафиксирована поддержка правящей партии, превышающая 70% голосов избирателей.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления, охватившие все 64 муниципалитета и района республики. В результате голосования будут избраны мэры ключевых городов страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также главы 59 других муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

За кресло мэра грузинской столицы борются 9 кандидатов, среди которых действующий градоначальник Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта».

