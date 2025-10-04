На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израильский канал назвал дату и место переговоров по Газе в рамках плана Трампа

true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Переговоры по разрешению конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США стартуют 5 октября в Египте. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Отмечается, что cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже отправился в Египет. Предполагается, что со стороны США в переговорах примет участие зять американского лидера Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана по урегулированию в Газе.

По данным канала, делегацию Израиля может возглавить министр стратегического планирования и доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаньяху Рон Дермер.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

После этого президент США Дональд Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки сектора Газа Израилем. По словам американского лидера, это нужно для безопасного вывода заложников.

Ранее в ХАМАС назвали условие для сдачи оружия в рамках мирного плана Трампа.

Война в Газе
