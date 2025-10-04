Лукашенко приехал в Полесье и предупредил о переделе мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях происходящего сейчас передела мира. Об этом пишет «БелТА».

В субботу, 4 октября, глава республики посетил Петриковский район Гомельской области с рабочим визитом. Он обратил внимание на необходимость развивать Полесье.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — «Газета.Ru») — в лаптях ходить [как в прошлом] — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», — сказал глава республики.

30 сентября Лукашенко на встрече с премьер-министрами стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сообщил, что в настоящее время в мире идет сражение за его передел. По мнению президента Белоруссии, в подобной ситуации необходимо сохранять и развивать экономическое сотрудничество между державами, так как «выстоять можно только вместе». Глава республики добавил, что экономика лежит в основе всего, а на ее фундаменте уже можно выстраивать все остальное.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность, что многополярный мир уже наступил.