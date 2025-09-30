На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко: идет передел мира

Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС заявил о переделе мира
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС заявил, что в мире идет сражение за его передел. Слова белорусского лидера передает агентство «БелТА».

Во время своего выступления Лукашенко отметил, что в современных условиях важно сохранять и развивать экономическое сотрудничество.

«Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — сказал он, подчеркнув, что в основе всего лежит экономика, а все остальное можно выстроить на этом фундаменте.

Лукашенко также призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и «держаться друг за друга».

На прошлой неделе президент Белоруссии совершил рабочий визит в Россию. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. Позже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты двух стран вышли на договоренности по газу на «пятилетку».

Ранее Лукашенко заявил, что многополярный миру уже наступил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами