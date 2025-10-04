В ХАМАС ответили на вопрос об управлении сектором Газа

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХАМАС: вопрос управления сектором Газа должен решать народ
Khalil Hamra/AP

Вопрос о политическом управлении сектором Газа должен решать палестинский народ. Об это РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

ХАМАС подчеркнул, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры». Движение в своем заявлении подчеркнуло, что «будет принимать участие в этом и вносить ответственный вклад».

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.

Война в Газе
