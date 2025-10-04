На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, почему Украина не сможет провести наступление

TAC: Украина не сможет пойти в наступление из-за нехватки военных и техники
Evgeniy Maloletka/AP

Украине не хватает численности личного состава и сил, чтобы провести наступление на фронте. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Украинское наступление потребовало бы, чтобы вооруженные силы Украины превосходили российские силы численностью. Но баланс смещается в другую сторону», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у ВСУ не хватает личного состава. На этом фоне российские вооруженные силы «существенно увеличиваются», констатирует TAC.

До этого украинские СМИ сообщали, что украинская армия столкнулась с потерей контроля над воздушным пространством вдоль всей линии фронта и испытывает острую нехватку личного состава и ресурсов.

Бывший главком ВСУ, а сейчас посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, предупреждал об ухудшении ситуации на фронте и необходимости решения проблем на государственном уровне. Он также отмечал неизбежность ранений или психологических травм у украинских военных, находящихся на передовой.

Ранее Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской.

СВО: последние новости
