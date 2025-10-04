На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ вспомнили слова Путина о ракетах Tomahawk и сообщили Киеву плохие новости

Григорий Сысоев/РИА Новости

Потенциальная отправка в ВСУ американских ракет Tomahawk не повлияет на ход вооруженного конфликта на Украине. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Как отметил Путин, даже если ракеты Tomahawk были бы поставлены, они не изменили бы ситуацию на поле боя, где поддерживаемые НАТО украинские войска стремительно теряют территорию по всей линии фронта», — говорится в сообщении издания.

Североатлантический альянс потерпел поражение в противостоянии с Россией, считают авторы материала.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ограничивал передачу Украине дальнобойных средств. Теперь же, по словам источников, Белый дом исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

До последнего времени США ограничивали применение своих вооружений по целям в глубине российской территории. Еще Джо Байден, будучи президентом, осенью 2024 года дал согласие на использование тактических ракетных комплексов ATACMS (дальность до 300 км) для ударов по объектам на занятых ВС РФ территориях Украины. Но после вступления Трампа в должность в январе 2025 года Пентагон ввел процедуру согласования каждого пуска, что фактически заблокировало их применение против России.

Ранее аналитик предупредил, что Киев может пойти на отчаянные меры ради вовлечения НАТО в конфликт.

Переговоры о мире на Украине
