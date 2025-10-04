МИД Украины: грамотное использование БПЛА будет лучше ядерной бомбы

Грамотное использование беспилотников позволит будет эффективнее применения ядерного оружия. Об этом в интервью газете The Guardian заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

«В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна — реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Грамотное использование беспилотников позволит достичь целей эффективнее, чем ядерная бомба», — сказал он.

По мнению Кислицы, Европе необходимо «более широкое просвещение» в сфере БПЛА, чтобы повысить степень готовности отражать «угрозу».

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее в Кремле назвали абсурдным стремление Европы создать новую стену между ней и РФ.