На Украине рассказали об оружии, которое будет эффективнее ядерной бомбы

МИД Украины: грамотное использование БПЛА будет лучше ядерной бомбы
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Грамотное использование беспилотников позволит будет эффективнее применения ядерного оружия. Об этом в интервью газете The Guardian заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

«В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна — реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Грамотное использование беспилотников позволит достичь целей эффективнее, чем ядерная бомба», — сказал он.

По мнению Кислицы, Европе необходимо «более широкое просвещение» в сфере БПЛА, чтобы повысить степень готовности отражать «угрозу».

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее в Кремле назвали абсурдным стремление Европы создать новую стену между ней и РФ.

СВО: последние новости
