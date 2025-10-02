На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал абсурдной идею Европы отгородиться от России стеной

Песков: заявление о необходимости стен между Европой и Россией абсурдно
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Европа говорит о необходимости создания новых стен между ней и Россией, но история показала абсурдность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышим с вами заявления и из Брюсселя, и из европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и, как они считают, и нашей страной. Хотя история уже показала наверное абсурдность и бесперспективность таких действий», - сказал Песков журналистам.

2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что от России надо отгородиться «стеной из дронов». Такой проект в Европейском союзе может быть создан за 1–1,5 года, отметила она.

Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

Ранее на Западе назвали пиар-акцией проект по созданию «стены дронов».

