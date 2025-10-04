На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, какие модификации ракет Tomahawk может получить Украина

Аналитик Хеннингсен: Украина не получит новые модификации Tomahawk
U.S. Navy/Global Look Press

Украина не получит новые виды американских ракет Tomahawk, а старые ракеты окажутся слишком медленными, а потому будут неэффективными в условиях современных боевых действий. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

Аналитик выразил уверенность в том, что США не будут предоставлять Украине новейшие модификации ракет Tomahawk.

«Они не будут самыми современными. Это невозможно по ряду причин», — считает он.

По словам Хеннингсена, речь идет о том, что новые американские технологии таким образом могут попасть в руки российских специалистов. Есть большая вероятность, что ракеты Tomahawk могут упасть, не разорвавшись, добавил эксперт.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения Вашингтона отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп пытался выступать посредником в мирных переговорах с Москвой и ограничивал передачу Украине дальнобойных средств. Теперь же, по словам источников, Белый дом исходит из того, что давление на энергетику России способно подорвать ее военные возможности.

До последнего времени США ограничивали применение своих вооружений по целям в глубине российской территории. Еще Джо Байден, будучи президентом, осенью 2024 года дал согласие на использование тактических ракетных комплексов ATACMS (дальность до 300 км) для ударов по объектам на занятых ВС РФ территориях Украины. Но после вступления Трампа в должность в январе 2025 года Пентагон ввел процедуру согласования каждого пуска, что фактически заблокировало их применение против России.

Ранее аналитик предупредил, что Киев может пойти на отчаянные меры ради вовлечения НАТО в конфликт.

