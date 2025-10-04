Президент Венесуэлы заявил, что страна не станет колонией США

Мадуро: Венесуэла имеет право на мир и никогда не станет колонией США

Венесуэла никогда не станет колонией США. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на закрытии Международной конференции «Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма», трансляцию мероприятия вел телеканал Venezolana de Televisión.

«Венесуэла никогда не станет колонией Соединенных Штатов Америки или еще одной звездой, зависимой от империи», — сказал глава государства.

Мадуро добавил, что Венесуэла «не будет унижаться перед империей, какой бы силой она ни обладала». Президент отметил, что страна намерена «преподнести этой империи заслуженный урок» в ближайшие годы.

До этого газета Washington Examiner сообщила, что американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут специальная военная операция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Боливии назвал действия США в отношении Венесуэлы пиратством.