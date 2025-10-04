На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскритиковал заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией

Профессор Сакс назвал забавными заявления ФРГ о невозможности диалога с Россией
Lev Radin/Shutterstock

Заявления властей Германии, согласно которым диалог с Россией невозможен, являются «забавными». Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выступая на митинге в Берлине по случаю Дня германского единства, передает РИА Новости.

«Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: «Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры». Это очень забавно», — сказал эксперт.

Сакс отметил, что власти Германии делают подобные заявления после отказа Берлина от обещания не расширять НАТО и предоставления гарантий по «Минску-2». По словам профессора, сегодня именно страны Запада не ведут себя честно, приближая свои страны к войне.

В июне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит оснований для проведения прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, несмотря на инициативу ряда ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о диалоге с Россией. Глава ведомства добавил, что, если бы гипотетические переговоры состоялись, ФРГ «проводила бы их совместно с европейскими партнерами».

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.

