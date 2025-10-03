На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины пошутила с дипломатами G7 о своей должности

NYT: Свириденко пошутила, что предпочла бы остаться министром экономики Украины
true
true
true
close
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила во время встречи с дипломатами «Большой семерки» (G7) в июле, что предпочла бы остаться министром экономики. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатов.

По словам главы украинского правительства, ее высказывание связано с действиями президента Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Шаг Зеленского, направленный на ослабление антикоррупционных агентств, поставил Свириденко в сложное положение. <...> Она рассказала, что если бы знала, какая буря ее ожидает, она осталась бы министром экономики», — пишет NYT.

Издание отмечает, что во время интервью Свириденко попыталась дистанцироваться от действий Зеленского. Премьер Украины подчеркнула, что не думает, будто доверие к киевским властям было полностью подорвано после решения украинского лидера об ограничении полномочий борцов с коррупцией, но то, что оно было ослаблено, это факт.

Недавно Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова провел социологическое исследование, которое показало, что украинской власти в целом не доверяют 56,8% опрошенных граждан страны, правительству Украины — 70,2%, а Верховной раде — 76,7%.

3 октября газета NYT писала, что западные дипломаты и аналитики признают, что Зеленский и узкий круг его доверенных лиц сосредоточили власть на Украине в своих руках, а назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра отражает растущую концентрацию власти под руководством нынешнего украинского президента.

Ранее Зеленский ограничил полномочия борцов с коррупцией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами