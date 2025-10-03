Премьер Украины пошутила с дипломатами G7 о своей должности

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила во время встречи с дипломатами «Большой семерки» (G7) в июле, что предпочла бы остаться министром экономики. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатов.

По словам главы украинского правительства, ее высказывание связано с действиями президента Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Шаг Зеленского, направленный на ослабление антикоррупционных агентств, поставил Свириденко в сложное положение. <...> Она рассказала, что если бы знала, какая буря ее ожидает, она осталась бы министром экономики», — пишет NYT.

Издание отмечает, что во время интервью Свириденко попыталась дистанцироваться от действий Зеленского. Премьер Украины подчеркнула, что не думает, будто доверие к киевским властям было полностью подорвано после решения украинского лидера об ограничении полномочий борцов с коррупцией, но то, что оно было ослаблено, это факт.

Недавно Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова провел социологическое исследование, которое показало, что украинской власти в целом не доверяют 56,8% опрошенных граждан страны, правительству Украины — 70,2%, а Верховной раде — 76,7%.

3 октября газета NYT писала, что западные дипломаты и аналитики признают, что Зеленский и узкий круг его доверенных лиц сосредоточили власть на Украине в своих руках, а назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра отражает растущую концентрацию власти под руководством нынешнего украинского президента.

Ранее Зеленский ограничил полномочия борцов с коррупцией.