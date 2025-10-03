На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обратился к президенту Конго

Зеленский поговорил с президентом Конго и пригласил его в Киев
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Демократической республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди и пригласил его в Киев. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди <...>. Пригласил президента приехать на Украину, чтобы встретиться лично и более подробно все обсудить», --написал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что выразил благодарность президенту ДРК за солидарность с Украиной. Кроме того, лидеры двух стран договорились развивать оборонное сотрудничество.

29 сентября Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине.

Также Зеленский заявил, что Украина должна присоединиться к Европейскому союзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы европейская интеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики того или иного государства», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

Ранее Зеленский рассказал о предложениях сбежать с Украины.

