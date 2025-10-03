ХАМАС отложил принятие решения по мирному плану Трампа

Spiegel: ХАМАС не торопится принимать решение по плану Трампа по Газе

Палестинское движение ХАМАС не торопится принимать решение по плану президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Spiegel.

«ХАМАС продолжает обсуждение плана Трампа и сообщил посредникам, что обсуждения продолжаются и требуют некоторого времени», — заявил журналистам представитель организации.

Изначально сообщалось, что обсуждение инициативы американского лидера займет несколько дней.

30 сентября Трамп заявил, что дает ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня. Если представители движения отклонят предложение, то »Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

План Трампа по урегулированию в Газе состоит из 20 пунктов. В случае одобрения он, согласно задумке, должен привести к быстрому прекращению огня, освобождению оставшихся израильских заложников, а также палестинских заключенных в Израиле, росту потока гуманитарной помощи, а также передаче контроля над территорией временной администрации палестинских технократов под надзором международного «Совета мира», который возглавит сам американский лидер.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.