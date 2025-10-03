На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан считает военную стратегию Европы по Украине ошибкой

Орбан назвал фундаментально ошибочной военную стратегию Европы по Украине
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине — это фундаментальная ошибка. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан назвал европейскую военную стратегию фундаментальной ошибкой», — написал он.

Венгерский премьер считает, что расчет Брюсселя на экономическое истощение Российской Федерации не оправдался, а многомиллиардные расходы Евросоюза не привели к ожидаемым результатам.

Орбан также подчеркнул, что на поддержку Украины ЕС уже потратил «от €170 до €180 млрд».

30 сентября Виктор Орбан в соцсети X заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией, а те, кто утверждает обратное, «ведут опасную игру» и ставят под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев.

29 сентября газета The Guardian цитировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что западные страны ведут «войну нового типа» с Россией. По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения на данный момент — донести до всего западного сообщества, что война с РФ уже происходит.

Ранее премьер Польши Туск резко раскритиковал Орбана из-за позиции по Украине.

