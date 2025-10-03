Орбан считает военную стратегию Европы по Украине ошибкой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине — это фундаментальная ошибка. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан назвал европейскую военную стратегию фундаментальной ошибкой», — написал он.

Венгерский премьер считает, что расчет Брюсселя на экономическое истощение Российской Федерации не оправдался, а многомиллиардные расходы Евросоюза не привели к ожидаемым результатам.

Орбан также подчеркнул, что на поддержку Украины ЕС уже потратил «от €170 до €180 млрд».

30 сентября Виктор Орбан в соцсети X заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией, а те, кто утверждает обратное, «ведут опасную игру» и ставят под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев.

29 сентября газета The Guardian цитировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что западные страны ведут «войну нового типа» с Россией. По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения на данный момент — донести до всего западного сообщества, что война с РФ уже происходит.

Ранее премьер Польши Туск резко раскритиковал Орбана из-за позиции по Украине.