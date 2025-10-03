СМИ: США готовы начать захват Венесуэлы

Американские войска готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает газета The Washington Examiner.
«Военные стратеги считают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы», — пишет издание.
Как пишет газета, наращивание вооруженных сил США у страны «значительно более масштабно», чем требуется для операций против наркокартелей.
«Ситуация накаляется, когда речь заходит о возможных военных действиях США на территории Венесуэлы», — подытоживает WE.
3 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями.
На этом фоне сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей.
Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.