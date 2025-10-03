На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США готовы начать захват Венесуэлы

Washington Examiner: США готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Американские войска готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает газета The Washington Examiner.

«Военные стратеги считают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы», — пишет издание.

Как пишет газета, наращивание вооруженных сил США у страны «значительно более масштабно», чем требуется для операций против наркокартелей.

«Ситуация накаляется, когда речь заходит о возможных военных действиях США на территории Венесуэлы», — подытоживает WE.

3 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями.

На этом фоне сенаторы США потребовали от Пентагона предоставить веские обоснования военных операций в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей.

Ранее эксперты раскрыли цель наращивания сил США на Карибах.

Второй срок Трампа
