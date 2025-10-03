На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Побегут по всем направлениям»: эксперт раскрыл, что ждет ВСУ под Красноармейском

Аналитик Матвийчук: ВСУ будут хаотично отступать из Красноармейска
Alastair Grant/AP

Боевики ВСУ при капитуляции Красноармейска «побегут по всем направлениям», их отступление будет хаотичным. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Самое страшное для ВСУ в Красноармейске, что существует и огневое окружение… То есть российские войска наносят удары по противнику в течение суток в режиме систематических боевых действий», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, в рамках «классической сдачи» населенных пунктов в ходе боевых действий «поднимается белый флаг, приходят наши парламентеры и принимают капитуляцию», а при «неклассической» - ВСУ «побегут по всем направлениям, которые только им доступны».

По мнению эксперта, Красноармейск будет взять ВС России по «неклассической» схеме.

2 октября группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска.

Сообщалось, что в составе группы были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен после натиска российских войск. В настоящее время сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывается необходимая помощь.

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.

СВО: последние новости
