«Побегут по всем направлениям»: эксперт раскрыл, что ждет ВСУ под Красноармейском

Боевики ВСУ при капитуляции Красноармейска «побегут по всем направлениям», их отступление будет хаотичным. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Самое страшное для ВСУ в Красноармейске, что существует и огневое окружение… То есть российские войска наносят удары по противнику в течение суток в режиме систематических боевых действий», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, в рамках «классической сдачи» населенных пунктов в ходе боевых действий «поднимается белый флаг, приходят наши парламентеры и принимают капитуляцию», а при «неклассической» - ВСУ «побегут по всем направлениям, которые только им доступны».

По мнению эксперта, Красноармейск будет взять ВС России по «неклассической» схеме.

2 октября группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска.

Сообщалось, что в составе группы были солдаты, которых принудительно мобилизовали на Украине. Они решили сдаться в плен после натиска российских войск. В настоящее время сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывается необходимая помощь.

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.