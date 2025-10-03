На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Узбекистана поздравил главу Азербайджана с 30-летием дипломатических отношений

Мирзиеев поздравил Алиева с годовщиной установления дипломатических отношений
Телеграм-канал «Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Oxu.az.

Мирзиеев в письме к Алиеву обратился к своему коллеге «ваше превосходительство».

Президент Узбекистана отметил, что сотрудничество двух государств развивается поступательно во всех сферах. Мирзиеев пожелал Алиеву крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов, а гражданам Азербайджана — мира, благополучия и постоянного прогресса.

В середине сентября Алиев во время визита в населенные пункты, контроль над которыми Баку установил после завершения конфликтов с Арменией в 2020 и 2023 годах заявил, что события последних пяти лет являются «историей победы» для Азербайджана.

Президент добавил, что азербайджанская сторона «доказала свою силу» всему миру, одержав победу на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что Баку всегда был готов к миру, который основан на справедливости и международном праве.

Ранее Путин признался в наличии проблем между Россией и Азербайджаном.

