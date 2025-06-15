Отец Маска заявил о нежелании британцев видеть Стармера премьером

Сейчас 80% жителей Великобритании не хотят видеть Кира Стармера на посту премьер-министра королевства, утверждает в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

«Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством», — сказал отец предпринимателя.

12 июня Эррол Маск заявил, что Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению своей страной. По его словам, когда возникает какая-либо проблема, британский премьер отправляется в Давос, чтобы поговорить с людьми. Маск считает, что там глава кабмина получает инструкции о том, что делать дальше.

15 июня бизнесмен заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. По его словам, политик является неправильным выбором для Германии.

Ранее отец Илона Маска рассказал, как на Западе превращают Россию в «страшилку».