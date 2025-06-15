На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Маска заявил о нежелании британцев видеть Стармера премьером

Эррол Маск: 80% британцев не хотят видеть Стармера премьер-министром
close
Claudia Greco/Reuters

Сейчас 80% жителей Великобритании не хотят видеть Кира Стармера на посту премьер-министра королевства, утверждает в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

«Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством», — сказал отец предпринимателя.

12 июня Эррол Маск заявил, что Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению своей страной. По его словам, когда возникает какая-либо проблема, британский премьер отправляется в Давос, чтобы поговорить с людьми. Маск считает, что там глава кабмина получает инструкции о том, что делать дальше.

15 июня бизнесмен заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. По его словам, политик является неправильным выбором для Германии.

Ранее отец Илона Маска рассказал, как на Западе превращают Россию в «страшилку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами