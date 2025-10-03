На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глав генштабов ЕС соберут из-за задержания танкера «теневого флота» России

Макрон: главы генштабов ЕС встретятся после задержания шедшего из РФ танкера
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Руководящие лица генеральных штабов Евросоюза проведут встречу с представителями НАТО, чтобы разработать совместные действия после инцидента с задержанием танкера «теневого флота» России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Tf1info.

По его словам, военно-морские силы страны высказывают подозрения, в связи с которыми флот принял соответствующие меры. Французская сторона столкнулась с крайне агрессивным поведением в отношении их фрегатов и вертолетов, рассказал Макрон.

Президент также обвинил Россию в гибридных атаках, а также добавил, что государства региона захотели «повысить порог реагирования».

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Позже радиостанция Franceinfo сообщила о задержании двух членов экипажа танкера Boracay в связи с подозрением в нарушении морского права.

Ранее Макрон заявил о «маленьких анонимных воинах» из России.

