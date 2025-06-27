Дед будущей главы службы внешней разведки Великобритании MI6 Блез Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail (DM).

По данным журналистов, Добровольский родился в одном из сел Черниговской губернии в 1906 году. Он имел немецкие и польские корни, а мать была украинкой. Дед будущей главы британской разведки рос в семейном поместье площадью 526 гектаров. После Октябрьской революции 1917 года имущество его семьи конфисковали, следует из материала.

Издание пишет, что Добровольский встретил Великую Отечественную войну в Днепропетровске. Он сразу же записался в ряды Красной армии, чтобы при удобном моменте перейти на сторону немцев. В итоге данное решение было принято в августе 1941 года. Он начал службу в танковом отряде СС, после чего стал членом тайной полевой полиции вермахта, отметили авторы материала.

О назначении Метревели на пост главы MI6 16 июня сообщили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера. В заявлении отмечалось, что она станет первой женщиной на этой должности в истории страны.

Ранее СМИ нашли у новой главы разведки MI6 украинские корни.