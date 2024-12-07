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Британская контрразведка сворачивает борьбу с терроризмом из-за угрозы России и Китая

Британская контрразведка MI5 урезает борьбу с терроризмом из-за угрозы РФ и КНР

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Depositphotos

Британская контрразведка MI5 сворачивает борьбу с терроризмом, чтобы перераспределить ресурсы для борьбы с угрозой со стороны РФ и КНР. Об этом пишет The Guardian.

Подчеркивается, что перераспределение ресурсов было неизбежным в связи с их ограниченностью.

«В последние годы нам пришлось принять некоторые неудобные решения... мы могли бы немного урезать объем ресурсов, выделяемых на противодействие терроризму, чтобы быть готовыми противостоять несколько более грандиозным и более изощренным, в некоторых отношениях, угрозам со стороны национальных государств», — рассказал генеральный директор MI5 Кен Маккаллум.

По словам Маккаллума, около 20-30 лет британской контрразведке довелось работать в отрыве от серьезного противостояния с враждебными структурами других стран, что представляло собой своего рода «отпуск».

До этого бывший глава британской разведки MI6 Джон Сойерс допустил рост угрозы исламского терроризма.

19 октября сообщалось, что в иракском Багдаде демонстранты ворвались в офис канала MBC и устроили погром после репортажа, в котором ликвидированных лидеров ХАМАС и «Хезболлы» назвали террористами. Журналистов обвинили в предательстве и служении израильским интересам и США.

Ранее MI5 предложила предприятиям помощь в борьбе со шпионами из РФ и КНР.

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