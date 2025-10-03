Трамп пригрозил сокращениями госслужащих в США в случае затяжного шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу One America News, что в случае затяжного шатдауна будут сокращены не только некоторые госслужащие, но и отдельные проекты.
Трамп отметил, что возможные увольнения — вина демократов.
«Мы можем сократить проекты, которые им нужны, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда», — сказал американский лидер.
Трамп отметил, что он обладает правом проводить такие сокращения, однако он не хотел наступления шатдауна в стране.
До этого глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что члены демократической партии хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы.
1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.