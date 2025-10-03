Трамп пригрозил сокращениями госслужащих в США в случае затяжного шатдауна

Трамп: в случае затяжного шатдауна в США могут сократить проекты демократов

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу One America News, что в случае затяжного шатдауна будут сокращены не только некоторые госслужащие, но и отдельные проекты.

Трамп отметил, что возможные увольнения — вина демократов.

«Мы можем сократить проекты, которые им нужны, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что он обладает правом проводить такие сокращения, однако он не хотел наступления шатдауна в стране.

До этого глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что члены демократической партии хотят отдать деньги на медобслуживание нелегалам и открыть границы.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

