Кличко обвинил партию Зеленского в попытке захвата власти в Киеве

Мэр Виталий Кличко обвинил партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захвата власти в Киеве. Так он прокомментировал инициативу депутата Киевского горсовета Андрея Витренко по выражению недоверия городскому главе.

«Понятно, что в «Слуге народа» никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть в столице, пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы», — подчеркнул Кличко.

Кроме того, он отметил, что для рассмотрения вопроса о недоверии главе города нужно набрать 60 подписей депутатов горсовета, а не одну, которой ограничился Витренко, «с энтузиазмом выполняя задания своих партийных боссов».

В июле депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что украинские власти готовят уголовное дело в отношении Виталия Кличко. По ее словам, за последние несколько лет между мэром Киева и властями страны, в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, вспыхивали конфликты. Скороход рассказала, что Кличко обвинял украинские власти в злоупотреблении в вопросе централизации власти.

Ранее Кличко раскритиковал Зеленского за сокращение бюджета Киева.