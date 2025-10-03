На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о поддержке Белым домом производства беспилотников на Украине

WSJ: США годами негласно поддерживали производство дронов на Украине
Reuters

США на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале говорится, что в данный момент Украина и США готовятся заключить историческое соглашение, которое подразумевает, что Киев поделится с Вашингтоном своими технологиями производства БПЛА.

«Реализуя эту сделку, американские власти также извлекли бы выгоду из украинской индустрии беспилотников, которую Вашингтон годами негласно поддерживал», — пишет WSJ.

Газета отмечает, что после провала украинского контрнаступления в 2023 году на тот момент советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько аналитических исследований разведданных, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит украинские вооруженные силы.

После этого администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на дополнительную поддержку украинских программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых компонентов, которые не производились в стране.

В сентябре Лондон и Киев объявили о соглашении об обмене технологиями и производстве украинских беспилотников в Великобритании.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России.

