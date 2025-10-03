В США рассказали о поддержке Белым домом производства беспилотников на Украине

США на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале говорится, что в данный момент Украина и США готовятся заключить историческое соглашение, которое подразумевает, что Киев поделится с Вашингтоном своими технологиями производства БПЛА.

«Реализуя эту сделку, американские власти также извлекли бы выгоду из украинской индустрии беспилотников, которую Вашингтон годами негласно поддерживал», — пишет WSJ.

Газета отмечает, что после провала украинского контрнаступления в 2023 году на тот момент советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал несколько аналитических исследований разведданных, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит украинские вооруженные силы.

После этого администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на дополнительную поддержку украинских программ по БПЛА и ракетам, включая поставку ключевых компонентов, которые не производились в стране.

В сентябре Лондон и Киев объявили о соглашении об обмене технологиями и производстве украинских беспилотников в Великобритании.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России.