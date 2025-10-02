Путин заявил о большом количестве проблем в работе ООН

Путин: в работе ООН много проблем, но лучше пока ничего нет

Проблем в работе ООН очень много, но лучше ничего пока нет, и это надо признать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время часто можно слышать, что система всемирной организации парализована и находится в кризисе.

«Это стало общим местом. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует как минимум радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет. Это тоже надо признать», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства уточнил, что на самом деле проблема не в ООН, ведь ее потенциальные возможности очень большие.

«Вопрос на самом деле в том, как мы сами, те самые объединенные, сейчас, к сожалению, разъединенные нации, эти возможности используем», — сказал президент.

По словам Путина, всемирная организация сталкивается со сложностями и нуждается в адаптации к реалиям.

Президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь главы государства посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в текущем году. Путин ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

