Небензя рассказал о мероприятиях в ООН в ходе председательства РФ в Совбезе

Небензя: РФ в ходе председательства в СБ ООН проведет два ключевых мероприятия
Eduardo Munoz/Reuters

Россия в ходе своего председательства в Совбезе ООН в октябре намерена провести два ключевых мероприятия. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Еще два момента, которые надо выделить, — наши ключевые мероприятия. Первое состоится 23 октября по Ближнему Востоку. Это обязательная ежеквартальная встреча, но мы планируем поднять ее уровень», — сообщил он.

По словам постпреда, разворачивающаяся в Газе катастрофа будет в центре внимания.

Также Небензя добавил, что 24 октября отмечается день рождения ООН, 80-я годовщина вступления Устава ООН в силу. Это событие планируют отметить открытыми дебатами. Они помогут подтвердить, что всемирная организация — уникальный, неотъемлемый и адаптивный механизм для наиболее насущных вызовов современности и будущего.

27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в период своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена 24 октября провести заседание, посвященное рассмотрению вопроса о соблюдении Устава ООН в день его вступления в силу.

Ранее Песков рассказал, как Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН.

