В Кремле заявили, что Россия будет сохранять открытость для диалога

Песков: Россия будет сохранять открытость для диалога со всеми странами

Россия продолжит сохранять открытость для диалога и общения со всеми странами. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам надо делать спокойно свое дело — сохранить открытость для диалога и общения со всеми сторонами», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что нежелание Украины договариваться не добавляет стабильности ситуации.

«Они не хотят о чем-то пытаться договариваться. Все это, конечно, не добавляет предсказуемости и стабильности», — указал Песков.

Также он сообщил, что Москва заметила заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь российской территории. В то же время Песков обратил внимание, что «волшебной пилюли» и «волшебного оружия», которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, по-прежнему нет.

