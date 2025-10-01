На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на Валдае

Песков: главной темой встречи на Валдае станет полицентричный мир
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что главной темой заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» станет полицентричный мир.

По словам Пескова, на Валдае президент РФ Владимир Путин выступает с концептуальными речами, «суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры. Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Путин переписывать тезисы своего выступления после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

«На Валдае Путин выступает с концептуальными речами, суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры. Поэтому [Путин] ничего не переписывает. Если хотите понять, о чем там будут говорить, вам нужно ознакомиться с концепцией нынешнего заседания. «Полицентричный мир» — именно вокруг этого будет весь разговор», — поделился Песков.

30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Путин посетит сессию Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября.

По словам дипломата, главное событие заседания состоится как раз в тот день, когда приедет глава государства.

Лавров выразил уверенность в том, что предстоящая сессия станет самой насыщенной.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин оценил работу Лаврова на Генассамблее ООН.

