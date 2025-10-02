На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский генерал оценил последствия отправки ракет США Barracuda на Украину

Генерал Попов заявил о бесполезности ракет США Barracuda для ВСУ
Поставка американских ракет Tomahawk и Barracuda не будет иметь смысла для украинской армии, ВС России будут легко их обнаруживать и уничтожать. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По словам военного, ракета Barracuda может огибать рельеф местности, лететь на высотах 8-10 метров над землей. Такое оружие эффективно, но оно имеет сложную систему навигационного обеспечения, отметил Попов.

«Такой дорогой системой должны управлять командные пункты, обеспечивающие подразделения точными характеристика. В ином случае это будет обычная ракета, ее будут легко обнаруживать и уничтожать наши военные», — подчеркнул он.

В США понимают необходимость отправки на Украину военных специалистов для обслуживания и эксплуатации таких ракет, заявил военный. В этой связи поставки вряд ли будут осуществлены.

Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пообещали «должным образом» отреагировать на передачу Украине «Томагавков».

СВО: последние новости
