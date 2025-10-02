На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предостерегли США от передачи Украине ракет Tomahawk

Песков: решение США поставлять ВСУ Tomahawk потребует адекватного ответа РФ
militaeraktuell.at

Возможное решение США поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk потребует адекватного ответа со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил, что представители США на этой неделе заявляли о возможности поставок этих ракет и в целом допускали вероятность ударов вглубь территории России.

По словам Пескова, это «достаточно опасный синдром», который не может быть не замечен в Москве, и на него обратили внимание.

«И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность поставок Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.

