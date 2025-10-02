Песков охарактеризовал выступления Путина на «Валдае»

Песков: Путин каждый раз выступает на «Валдае» с разными и интересными речами

Выступления президента РФ Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» каждый раз разные, но всегда интересные. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в этот раз глава государства сначала выступит с речью, а затем примет участие в панельной дискуссии.

«Собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные», — подчеркнул Песков.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Главная тема мероприятия в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Ожидается, что Путин посетит сессию дискуссионного клуба 2 октября. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ в ходе регулярного брифинга с журналистами, глава государства выступает на «Валдае» с концептуальными речами, «суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры». Таким образом он ответил на вопрос, собирается ли российский лидер переписывать тезисы своего выступления после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины на полях «Валдая».