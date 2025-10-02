На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков охарактеризовал выступления Путина на «Валдае»

Песков: Путин каждый раз выступает на «Валдае» с разными и интересными речами
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступления президента РФ Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» каждый раз разные, но всегда интересные. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в этот раз глава государства сначала выступит с речью, а затем примет участие в панельной дискуссии.

«Собственно, традиционно пройдет, но каждый раз, конечно, выступления разные и очень интересные», — подчеркнул Песков.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Главная тема мероприятия в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Ожидается, что Путин посетит сессию дискуссионного клуба 2 октября. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ в ходе регулярного брифинга с журналистами, глава государства выступает на «Валдае» с концептуальными речами, «суть которых не подвержена изменениям из-за сиюминутной конъюнктуры». Таким образом он ответил на вопрос, собирается ли российский лидер переписывать тезисы своего выступления после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины на полях «Валдая».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами