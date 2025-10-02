ЕС захотел удвоить финансовую поддержку Гренландии

Европейский союз (ЕС) намерен удвоить финансовую поддержку Гренландии, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Европа и Гренландия всегда будут надежными и проверенными партнерами друг для друга. Мы хотим углубить наше сотрудничество. Именно поэтому мы намерены удвоить нашу финансовую поддержку Гренландии», — написала глава ЕК.

В августе глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выразила поддержку Дании и Гренландии, однако не предоставила конкретного ответа на вопрос о потенциальных гарантиях безопасности в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов.

По данным датской телерадиокомпании DR, лица, предположительно связанные с президентом США Дональдом Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к США.

Ранее США перебросили в Гренландию самолет контроля над атомными подводными лодками.