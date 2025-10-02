На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС захотел удвоить финансовую поддержку Гренландии

Фон дер Ляйен: Европейский союз намерен удвоить финансовую поддержку Гренландии
true
true
true
close
vonderleyen/X

Европейский союз (ЕС) намерен удвоить финансовую поддержку Гренландии, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Европа и Гренландия всегда будут надежными и проверенными партнерами друг для друга. Мы хотим углубить наше сотрудничество. Именно поэтому мы намерены удвоить нашу финансовую поддержку Гренландии», — написала глава ЕК.

В августе глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выразила поддержку Дании и Гренландии, однако не предоставила конкретного ответа на вопрос о потенциальных гарантиях безопасности в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов.

По данным датской телерадиокомпании DR, лица, предположительно связанные с президентом США Дональдом Трампом, тайно действуют в Гренландии, стремясь вызвать разногласия между островом и Данией. Утверждается, что они собирают информацию о гренландцах, лояльных и нелояльных к США, с целью создать условия для возможного присоединения острова к США.

Ранее США перебросили в Гренландию самолет контроля над атомными подводными лодками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами